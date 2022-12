Alors que la saison 2022 est désor­mais derrière nous, l’ATP a rendu public plusieurs statis­tiques dont celle du service le plus rapide de l’année.

Et contre toute attente, c’est l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina qui a été l’au­teur de la première balle la plus puis­sante de la saison avec un missile flashé à pas moins de 252 km/h, au deuxième tour du Masters 1000 de Rome. Le 31e mondial devance assez large­ment Reilly Opelka et son compa­triote Bernabe Zapata (237 km/h chacun).

Un clas­se­ment qui va en étonner plus d’un alors que Davidovich Fokina n’est pas vrai­ment réputé pour être un serveur hors pair.

¡El más veloz de todos ! 😱



🇪🇸 Alejandro Davidovich Fokina registró el saque más rápido del 2022. 💨@alexdavidovich1 pic.twitter.com/juIw7Yu2X7 — ESPN Tenis (@ESPNtenis) December 20, 2022

À noter que selon l’his­to­rique de l’ATP, ce service est même le deuxième plus rapide de l’his­toire derrière le quasi indé­trô­nable austra­lien Sam Groth et ses 263 km/h.