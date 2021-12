Après un début de saison inté­res­sant, notam­ment sur terre battue où il a atteint les quarts de finale de Roland‐Garros, Alejandro Davodovich Fokina a ensuite baissé de rythme. 50e joueur mondial à la fin de l’année, l’Espagnol de 22 ans estime qu’il peut encore faire beau­coup mieux.

« Je suis heureux de ma saison mais j’exige davan­tage de moi‐même car je sais que je peux donner beau­coup plus. Pour l’année prochaine, il n’y a pas d’ob­jec­tifs clairs. Notre première étape est d’at­teindre le top 30, puis nous nous fixe­rons des objec­tifs plus courts. Nous ne voulons pas nous préci­piter, nous voulons y aller pas à pas. Logiquement, l’ex­pé­rience sera comme un diplôme. Cela va m’aider à tirer vers le haut dans les moments critiques de certains matchs car le fait de mieux connaître mes adver­saires et les tour­nois va m’aider à être plus précis. »