Forfaits, blessures, malaises, le tournoi de Cincinnati a démontré en douze jours l’absurdité d’un calendrier surchargé.
L’abandon de Sinner en finale a été la goute d’eau qui a fait déborder le vase.
Devant sa télé, le joueur espagnol Davidovich Fokina a décidé logiquement de tirer la sonnette d’alarme pour évoquer ses cadences infernales.
Final un lunes, a las 3 de la tarde en agosto en Cincinnati, después de toda la gira de Toronto y Cincinnati, con tantas retiradas y jugadores muertos físicamente… algo tiene que cambiar— Alejandro Davidovich Fokina (@alexdavidovich1) August 18, 2025
« Un lundi, à 15 heures, en août, à Cincinnati, après toute la tournée de Toronto et Cincinnati, avec tant de retraits et de joueurs épuisés physiquement… quelque chose doit changer »
Des paroles qui résument bien la situation et l’urgence mais qui ne vont certainement pas arriver aux oreilles de Mr Gaudenzi.
Publié le mardi 19 août 2025 à 08:50