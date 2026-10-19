Alejandro Davidovich Fokina a décroché hier, à Shanghai, sans aucun doute le plus beau titre de sa carrière en rempor­tant le Masters 1000 face à son jeune compa­triote Rafael Jódar.

Battu lors de ses cinq premières finales sur le circuit ATP avant 2026, l’Espagnol a complè­te­ment inversé la tendance cette saison, réali­sant la plus belle année de sa carrière avec trois titres à son actif et une 14e place mondiale, tout proche de son meilleur clas­se­ment (13e).

Après un mois complè­te­ment fou, marqué par deux titres remportés lors de la tournée asia­tique, Davidovich Fokina semble désor­mais avoir besoin d’un peu de repos pour savourer ses exploits.

L’Espagnol a d’ailleurs adressé un message à ses suppor­ters ce matin sur les réseaux sociaux, afin de les remer­cier pour leur soutien tout en annon­çant vouloir prendre quelques jours pour lui.

Necesito unos dias para procesar todo este mes. Gracias a todos los que me apoyas­teis desde el prin­cipio.

Nos vemos❤️ pic.twitter.com/ol8SgTdbja — Alejandro Davidovich Fokina (@alexdavidovich1) October 19, 2026

« J’ai besoin de quelques jours pour digérer tout ce mois. Merci à tous ceux qui m’ont soutenu depuis le début. À bientôt » a déclaré le vain­queur de Shanghaï.