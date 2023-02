Considéré comme l’un des grands espoirs espa­gnols, Alejandro Davidovich Fokina se situe à 23 ans entre deux géné­ra­tions. Au cours d’une inter­view accordée à Marca, il revient sur la période qui a suivi sa finale perdue à Monte‐Carlo contre Stefanos Tsitsipas en avril 2022 et parle de sa situa­tion actuelle. Une décla­ra­tion très franche de la part du 32e joueur mondial.

« Ce sont des peurs dans la tête, tu te vois là‐haut et au final, tu n’es personne. La vie continue et vous êtes en compé­ti­tion la semaine suivante. Le tennis est un sport dans lequel rien n’est pardonné. Vous ne pouvez pas monter ou descendre, car vous devez rester au même niveau et je pense que je l’ai payé. Comme c’était ma première finale au cours d’une semaine très posi­tive, j’ai payé pour cette confiance supplé­men­taire et je l’ai payée presque toute l’année. Entre les quarts de finale de Roland Garros (en 2021) et la finale de Monte Carlo (en 2022), j’ai beau­coup appris. »

A noter qu’il affron­tera Ugo Humbert au 1er tour à Montpellier mardi.