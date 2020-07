L’Argentin connaît bien Juan Martin Del Potro pour l’avoir coaché. Selon lui, Juan Martin Del Potro peut revenir au plus haut niveau : « Chaque fois que Juan a la possibilité d’entrer sur un court, il est dangereux. C’est un joueur différent, unique, qui a le talent pour battre tout le monde. Après le talent ne suffit pas et il faut que Juan Martin puisse s’appuyer sur son physique pour être performant. On le sait, il a eu de nombreuses opérations et beaucoup de périodes de rééducations. Cela use son mental mais cela peut aussi renforcer votre confiance, car à chaque fois, il a prouvé qu’il pouvait revenir. Personnellement, je n’ai aucun doute, s’il récupère physiquement, il aura la possibilité à nouveau de confirmer qu’il peut battre n’importe qui, n’importe quand, n’importe où » a explique Franco.

L’ex-coach de Juan Martin avance même une autre théorie : « En général, les joueurs comme Juan Martin analysent constamment le tennis et savent où ils pourraient se situer en ce moment. J’imagine donc qu’aujourd’hui Juan pense davantage à Stefanos Tsitsipas, à Dominic Thiem. Et ce type de joueur devraient lui convenir, ce ne sont ni Nadal, ni Federer, ni Murray, ni Djokovic. Cela devrait le motiver. De toute façon, chez Juan Martin il n’y a jamais eu aucun problème de motivation. »