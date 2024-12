Lors de son inter­view accordée à Match TV, dans laquelle il a notam­ment déclaré que les femmes ne devraient pas être autant payées que les hommes en Grand Chelem, l’an­cien numéro 3 mondial a évoqué l’af­faire Sinner en se rappe­lant de sa propre histoire. Il avait été battu en demi‐finales de Roland‐Garros 2005 par Mariano Puerta, contrôlé positif à un test anti­do­page juste après sa finale perdue contre Rafael Nadal (qui rempor­tait lui son premier titre à Paris).

« Sinner joue très bien, il se débrouille très bien. J’aime sa tactique sur le court, ce n’est pas une ques­tion de dopage. Je l’ai vu en 2019, comparé à main­te­nant, les diffé­rences sont notables. Jannik a commencé à jouer diffé­rem­ment, sa tactique a sérieu­se­ment changé. La moitié des joueurs de tennis disent main­te­nant qu’il gagne grâce au dopage. Suis‐je censé crier que Puerta m’a battu grâce au dopage à Roland Garros en 2005 ? J’étais physi­que­ment mort et lui non, mais je ne sais pas si le dopage l’a aidé à gagner. Je ne vais pas crier dans la presse qu’il est mauvais, mais plutôt admettre ma culpa­bi­lité et mon erreur d’entraîneur. »