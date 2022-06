Au cours d’une riche inter­view accordée à Clay Tennis, Nikolay Davydenko a évoqué avec une certaine confiance en soi ses confron­ta­tions face à Rafael Nadal. L’Ukrainien est l’un des rares joueurs à affi­cher un bilan positif (6–5) face à l’homme aux 22 titres du Grand Chelem.

« Pour moi, affronter Nadal sur dur, c’était comme jouer contre un autre adver­saire. Je l’ai battu dans tous nos matchs sur dur (ou presque, Rafa l’a battu une fois sur dur, ndlr), mais j’ai perdu tous mes matchs sur terre battue, ce qui est normal, il gagne toujours Roland Garros. Au tennis, il s’agit de confron­ta­tions, mon jeu corres­pon­dait bien à celui de Nadal sur les courts en dur, je n’ai eu aucun problème avec lui. Contre des spécia­listes de la terre battue, des Espagnols et des Argentins, ce furent les matchs les plus faciles pour moi sur dur, car ils jouent de longs échanges et frappent avec beau­coup d’ef­fets. J’ai eu du mal contre des Nord‐Américains qui frap­paient fort et à plat et qui voulaient des points courts », a expliqué l’an­cien numéro 3 mondial.