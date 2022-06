Très bavard lors de son inter­view avec Clay Tennis, Nikolay Davydenko a évoqué avec un brin d’ar­ro­gance ou plutôt de fierté son bilan positif contre Rafael Nadal, fait une prédic­tion inquié­tante sur Roger Federer et ensuite raconté le moment où il a décou­vert Novak Djokovic pour la première fois, il y a un peu moins de 20 ans.

« J’ai une anec­dote en ce qui concerne Novak, de son temps en tant que junior. Nous étions à Rome et il était mon parte­naire pour l’échauf­fe­ment avant un match. J’ai été surpris de la façon dont il contrô­lait la balle – je frap­pais de très bonnes balles et chacune reve­nait. Il a très bien bougé aussi. Il avait 16–17 ans à l’époque, il travaillait avec Riccardo Piatti, et il m’a dit : « Novak sera le prochain top player ». Et j’ai répondu : « Il semble que oui ». En deux ans, il était déjà dans le top 10. Incroyable – boum. Et il est toujours là. Je pense qu’il a été très bien entraîné tout au long de sa carrière, ce qui a permis à son talent de s’épa­nouir et à lui de s’amé­liorer en tant que joueur. Novak a toujours eu une super équipe autour de lui, ce qui l’a aidé à durer si long­temps au sommet. Il vieillit main­te­nant mais je suis sûr qu’il veut gagner encore quelques Grands Chelems. »