L’ancien joueur russe s’est exprimé pour Match TV, comme à son habi­tude il a tranché dans la vif comme l’on dit. Pour lui, conti­nuer sa carrière quand on a plus un physique adapté n’a plus vrai­ment de sens. Concernant Nadal, sa théorie se tient, beau­coup moins pour Federer et Djokovic.

« Nadal n’avait même pas 40 ans et ne pouvait pas se battre physi­que­ment avec les 50 meilleurs profes­sion­nels du même niveau. Cela ne sert à rien. Federer à 40 ans a essayé de montrer qu’il était dur, mais il n’a rien prouvé. Djokovic fait de même main­te­nant. chose main­te­nant, il essaie de montrer que l’âge n’a pas d’im­por­tance pour lui. Nous ne sommes pas des robots,. Nous ne sommes pas des robots, les bles­sures surviennent. Ils auront des problèmes de santé. Ils mettent tous fin à leur carrière à cause de bles­sures qui limitent notre acti­vité »