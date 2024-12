Novak Djokovic est prêt à relancer la machine pour 2025 avec Andy Murray à ses côtés. Le Serbe ira jouer à Brisbane afin de se préparer pour l’Open d’Australie, et essayer d’aller cher­cher un 25ème Grand Chelem.

Mais selon Nikolay Davydenko, qui s’est exprimé récem­ment chez Match TV, Novak va avoir de plus en plus de mal à riva­liser avec les meilleurs, car son âge devient de plus en plus handicapant.

« Nadal n’avait même pas 40 ans et il ne pouvait pas se battre physi­que­ment avec des profes­sion­nels du top 50 au même niveau. C’est inutile. Federer à 40 ans a essayé de prouver qu’il était coriace. Mais il n’a rien prouvé. Djokovic fait la même chose aujourd’hui, il essaie de montrer que l’âge n’est pas un problème pour lui. Novak essaie de tromper la nature, mais il ne peut le faire que pendant quelques années. Nous ne sommes pas des robots. Les charges sont lourdes, les bles­sures arrivent. Prenez n’importe quel joueur de tennis actuel : tout le monde a eu, a ou aura des problèmes de santé. Tout le monde met fin à sa carrière à cause de bles­sures qui limitent notre entraînement. »