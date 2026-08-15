Déjà d’une régularité extrême à 19 ans, Rafael Jodar impressionne les observateurs de la petite balle jaune. L’explosion du jeune Espagnol est saluée par les anciennes gloires du tennis, comme Boris Becker, ou Alex Corretja.
De son côté, Nikolay Davydenko est allé à contre‐courant de l’opinion générale. Si l’ancien troisième joueur mondial reconnaît le talent de la onzième raquette ATP, il estime que le Madrilène est déjà très proche de son niveau maximum. En définitif, il ne lui voit pas une marge de progression importante.
« Je ne dirais pas que le potentiel de Jodar en tennis est supérieur à celui des autres. Je ne pense pas qu’il puisse progresser comme Sinner ou Alcaraz, et conclure les points. Pour l’instant, il s’impose dans les échanges grâce à son physique et à la pression qu’il exerce. Mais on ne voit pas qu’il ait une longueur d’avance sur les autres », indique le Russe, dont les propos sont rapportés par Championat.
Publié le samedi 15 août 2026 à 19:06