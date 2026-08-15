Déjà d’une régu­la­rité extrême à 19 ans, Rafael Jodar impres­sionne les obser­va­teurs de la petite balle jaune. L’explosion du jeune Espagnol est saluée par les anciennes gloires du tennis, comme Boris Becker, ou Alex Corretja.

De son côté, Nikolay Davydenko est allé à contre‐courant de l’opi­nion géné­rale. Si l’an­cien troi­sième joueur mondial recon­naît le talent de la onzième raquette ATP, il estime que le Madrilène est déjà très proche de son niveau maximum. En défi­nitif, il ne lui voit pas une marge de progres­sion importante.

« Je ne dirais pas que le poten­tiel de Jodar en tennis est supé­rieur à celui des autres. Je ne pense pas qu’il puisse progresser comme Sinner ou Alcaraz, et conclure les points. Pour l’instant, il s’impose dans les échanges grâce à son physique et à la pres­sion qu’il exerce. Mais on ne voit pas qu’il ait une longueur d’avance sur les autres », indique le Russe, dont les propos sont rapportés par Championat.