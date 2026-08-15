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Davydenko sur le phéno­mène dont tout le monde parle : « Je ne dirais pas que son poten­tiel est supé­rieur à celui de Sinner ou Alcaraz »

Par
Jean Muller
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Miami 2026 - USA - 21/03/2026

Déjà d’une régu­la­rité extrême à 19 ans, Rafael Jodar impres­sionne les obser­va­teurs de la petite balle jaune. L’explosion du jeune Espagnol est saluée par les anciennes gloires du tennis, comme Boris Becker, ou Alex Corretja.

De son côté, Nikolay Davydenko est allé à contre‐courant de l’opi­nion géné­rale. Si l’an­cien troi­sième joueur mondial recon­naît le talent de la onzième raquette ATP, il estime que le Madrilène est déjà très proche de son niveau maximum. En défi­nitif, il ne lui voit pas une marge de progres­sion importante.

« Je ne dirais pas que le poten­tiel de Jodar en tennis est supé­rieur à celui des autres. Je ne pense pas qu’il puisse progresser comme Sinner ou Alcaraz, et conclure les points. Pour l’instant, il s’impose dans les échanges grâce à son physique et à la pres­sion qu’il exerce. Mais on ne voit pas qu’il ait une longueur d’avance sur les autres », indique le Russe, dont les propos sont rapportés par Championat.

Publié le samedi 15 août 2026 à 19:06

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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