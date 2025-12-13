Lauréat du Masters 2009 et auteur d’un sommet en carrière au troisième rang mondial, Nikolay Davydenko a connu une aventure brillante sur le court, pendant la domination outrageuse du Big Three.
À écouter le principal concerné, rien ne le prédestinait à ce succès. Dans les colonnes de Championat, le Russe est revenu sur son parcours dans la petite balle jaune.
« Ces dix années ont été difficiles pour moi, une période de transition. J’ai déménagé en Allemagne, je n’arrivais pas à grand‐chose et j’étais physiquement faible. Est‐ce que je rêvais de grandes victoires à l’époque ? Bien sûr, comme tous les enfants. Est‐ce que je croyais que je serais troisième mondial ou que je remporterais 21 titres ATP ? C’était difficile à imaginer. Mais peut‐être que mon parcours dans le tennis prouve simplement que tout ne se passe pas toujours sans encombre. Si vous voulez vraiment quelque chose, il est important de continuer à travailler, et les résultats finiront par arriver, tôt ou tard. Cela aurait été mieux que cela arrive plus tôt, bien sûr, mais les choses peuvent être différentes ».
