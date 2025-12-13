Lauréat du Masters 2009 et auteur d’un sommet en carrière au troi­sième rang mondial, Nikolay Davydenko a connu une aven­ture brillante sur le court, pendant la domi­na­tion outra­geuse du Big Three.

À écouter le prin­cipal concerné, rien ne le prédes­ti­nait à ce succès. Dans les colonnes de Championat, le Russe est revenu sur son parcours dans la petite balle jaune.

« Ces dix années ont été diffi­ciles pour moi, une période de tran­si­tion. J’ai démé­nagé en Allemagne, je n’ar­ri­vais pas à grand‐chose et j’étais physi­que­ment faible. Est‐ce que je rêvais de grandes victoires à l’époque ? Bien sûr, comme tous les enfants. Est‐ce que je croyais que je serais troi­sième mondial ou que je rempor­te­rais 21 titres ATP ? C’était diffi­cile à imaginer. Mais peut‐être que mon parcours dans le tennis prouve simple­ment que tout ne se passe pas toujours sans encombre. Si vous voulez vrai­ment quelque chose, il est impor­tant de conti­nuer à travailler, et les résul­tats fini­ront par arriver, tôt ou tard. Cela aurait été mieux que cela arrive plus tôt, bien sûr, mais les choses peuvent être différentes ».