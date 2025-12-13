AccueilATPDavydenko sur sa carrière : "Est-ce que je croyais que je serais...
ATP

Davydenko sur sa carrière : « Est‐ce que je croyais que je serais troi­sième mondial ou que je rempor­te­rais 21 titres ATP ? C’était diffi­cile à imaginer »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

78
BNP10gc_

Lauréat du Masters 2009 et auteur d’un sommet en carrière au troi­sième rang mondial, Nikolay Davydenko a connu une aven­ture brillante sur le court, pendant la domi­na­tion outra­geuse du Big Three. 

À écouter le prin­cipal concerné, rien ne le prédes­ti­nait à ce succès. Dans les colonnes de Championat, le Russe est revenu sur son parcours dans la petite balle jaune.

« Ces dix années ont été diffi­ciles pour moi, une période de tran­si­tion. J’ai démé­nagé en Allemagne, je n’ar­ri­vais pas à grand‐chose et j’étais physi­que­ment faible. Est‐ce que je rêvais de grandes victoires à l’époque ? Bien sûr, comme tous les enfants. Est‐ce que je croyais que je serais troi­sième mondial ou que je rempor­te­rais 21 titres ATP ? C’était diffi­cile à imaginer. Mais peut‐être que mon parcours dans le tennis prouve simple­ment que tout ne se passe pas toujours sans encombre. Si vous voulez vrai­ment quelque chose, il est impor­tant de conti­nuer à travailler, et les résul­tats fini­ront par arriver, tôt ou tard. Cela aurait été mieux que cela arrive plus tôt, bien sûr, mais les choses peuvent être différentes ».

Publié le samedi 13 décembre 2025 à 11:22

Article précédent
Le verdict surpre­nant de Todd Woodbridge : « De Minaur va‐t‐il gagner dix Grand Chelems ? Probablement pas. Mais… »
Article suivant
Tiafoe : « Aujourd’hui, une seule chose compte pour moi : essayer de remporter un tournoi du Grand Chelem et revenir dans le top 10 »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.