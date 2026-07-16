Alors que le nouveau phénomène du circuit, Rafael Jodar, a été annoncé pour la prochaine édition de la Laver Cup, Jannik Sinner n’a toujours pas participé à la compétition créée en 2017 par Roger Federer et son agent Tony Godsick.
Cette absence intrigue le journaliste espagnol José Morón, suivi par près de 100 000 personnes sur X, qui s’interroge sur la relation entre le numéro 1 mondial et le maestro suisse.
Me llama la atención una cosa respecto a Federer y Sinner.— José Morón (@jmgmoron) July 15, 2026
El italiano aun no ha participado en la Laver, torneo organizado por Roger. Pensaba que este año sí, pero tampoco.
Pensándolo bien, debe haber algo atrás para que esto no se haya dado por alguna de las dos partes.… https://t.co/m1mP5PVj2t pic.twitter.com/EbATOciFCz
« Une chose m’interpelle à propos de Federer et Sinner. L’Italien n’a toujours pas participé au Laver, ce tournoi organisé par Roger. Je pensais que ce serait le cas cette année, mais ce n’est pas le cas non plus. À bien y réfléchir, il doit y avoir une raison derrière tout ça pour que cela ne se soit pas produit, de la part de l’un ou de l’autre. De plus, ils ne se suivent pas sur Instagram et on les voit très rarement ensemble. On dit que Roger était à Wimbledon dimanche dernier, mais qu’il n’est pas allé voir la finale. Il n’y a peut‐être rien de particulier, mais cela ne cesse de m’étonner », a écrit le rédacteur en chef de Punto de Break.
Publié le jeudi 16 juillet 2026 à 09:52