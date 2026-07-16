Alors que le nouveau phéno­mène du circuit, Rafael Jodar, a été annoncé pour la prochaine édition de la Laver Cup, Jannik Sinner n’a toujours pas parti­cipé à la compé­ti­tion créée en 2017 par Roger Federer et son agent Tony Godsick.

Cette absence intrigue le jour­na­liste espa­gnol José Morón, suivi par près de 100 000 personnes sur X, qui s’in­ter­roge sur la rela­tion entre le numéro 1 mondial et le maestro suisse.

Me llama la aten­ción una cosa respecto a Federer y Sinner.



El italiano aun no ha parti­ci­pado en la Laver, torneo orga­ni­zado por Roger. Pensaba que este año sí, pero tampoco.



Pensándolo bien, debe haber algo atrás para que esto no se haya dado por alguna de las dos partes.… https://t.co/m1mP5PVj2t pic.twitter.com/EbATOciFCz — José Morón (@jmgmoron) July 15, 2026

« Une chose m’in­ter­pelle à propos de Federer et Sinner. L’Italien n’a toujours pas parti­cipé au Laver, ce tournoi orga­nisé par Roger. Je pensais que ce serait le cas cette année, mais ce n’est pas le cas non plus. À bien y réflé­chir, il doit y avoir une raison derrière tout ça pour que cela ne se soit pas produit, de la part de l’un ou de l’autre. De plus, ils ne se suivent pas sur Instagram et on les voit très rare­ment ensemble. On dit que Roger était à Wimbledon dimanche dernier, mais qu’il n’est pas allé voir la finale. Il n’y a peut‐être rien de parti­cu­lier, mais cela ne cesse de m’étonner », a écrit le rédac­teur en chef de Punto de Break.