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De l’eau dans le gaz entre Federer et Sinner ? « Il doit y avoir une raison derrière tout cela… »

Par
Baptiste Mulatier
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Alors que le nouveau phéno­mène du circuit, Rafael Jodar, a été annoncé pour la prochaine édition de la Laver Cup, Jannik Sinner n’a toujours pas parti­cipé à la compé­ti­tion créée en 2017 par Roger Federer et son agent Tony Godsick.

Cette absence intrigue le jour­na­liste espa­gnol José Morón, suivi par près de 100 000 personnes sur X, qui s’in­ter­roge sur la rela­tion entre le numéro 1 mondial et le maestro suisse.

« Une chose m’in­ter­pelle à propos de Federer et Sinner. L’Italien n’a toujours pas parti­cipé au Laver, ce tournoi orga­nisé par Roger. Je pensais que ce serait le cas cette année, mais ce n’est pas le cas non plus. À bien y réflé­chir, il doit y avoir une raison derrière tout ça pour que cela ne se soit pas produit, de la part de l’un ou de l’autre. De plus, ils ne se suivent pas sur Instagram et on les voit très rare­ment ensemble. On dit que Roger était à Wimbledon dimanche dernier, mais qu’il n’est pas allé voir la finale. Il n’y a peut‐être rien de parti­cu­lier, mais cela ne cesse de m’étonner », a écrit le rédac­teur en chef de Punto de Break.

Publié le jeudi 16 juillet 2026 à 09:52

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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