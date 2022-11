15e en juin 2021 et actuel­le­ment 24e joueur mondial, Alex de Minaur n’a toujours pas atteint son grand objectif : inté­grer le top 10. Au cours d’un entre­tien accordé à The Age, avant le quart de finale de l’Australie contre les Pays‐Bas en Coupe Davis, le joueur de 23 ans n’a pas voulu céder à la panique.

« Je sens que je suis proche, j’ai eu beau­coup de matchs cette année qui m’ont échappé, certains contre les meilleurs joueurs, ce qui reflète le fait que j’ai eu l’op­por­tu­nité de jouer contre eux à plusieurs reprises. Je dois juste conti­nuer à me pousser pour me mettre dans ces posi­tions. J’aime me répéter que le bon karma viendra à moi, alors j’es­père que cette percée viendra plus tôt que tard. »