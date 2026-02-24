Si Alex De Minaur s’est incliné, cette nuit, à la surprise générale dès le premier tour de l’ATP 500 d’Acapulco face à l’Américain, Patrick Kypson, l’Australien réalise encore un très bon début de saison avec un quart de finale à l’Open d’Australie, battu par le futur vainqueur, Carlos Alcaraz, et un titre sur l’ATP 500 de Rotterdam.
Lors d’une récente vidéo postée sur sa chaîne Youtube où il revenait sur son parcours à Melbourne, l’Australien a tenu à insister sur un point en particulier concernant Novak Djokovic, tombeur de Jannik Sinner en demi‐finales et battu par Carlos Alcaraz en finale.
« En regardant Novak jouer ces deux derniers matchs à l’Open d’Australie (contre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz) et en le voyant capable de rivaliser avec eux, ce qui frappe, c’est inévitablement la vitesse de sa frappe et la puissance de sa balle. J’ai senti la vitesse de sa balle. Et sur le terrain, quand ils ont montré les statistiques moyennes tout au long du tournoi, Novak était devant Carlos. Même si ce n’était que d’un kilomètre ou quelque chose comme ça, le fait que quelqu’un comme Novak soit capable de mettre la pression et de déstabiliser ces gars‐là montre que c’est possible, il faut juste améliorer ça. »
Publié le mardi 24 février 2026 à 15:45