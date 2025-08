Si Carlos Alcaraz et Alex De Minaur sont régu­liè­re­ment mis en avant pour leur rapi­dité sur le court, un autre joueur semble parti­cu­liè­re­ment sous estimé dans le domaine.

Alors qu’il répon­dait à une publi­ca­tion d’un compte récla­mant une course sur 100 mètres entre l’Espagnol et l’Australien, Alejandro Davidovich Fokina a fait part de son inten­tion de concourir également.

Une parti­ci­pa­tion soutenue par le joueur améri­cain, Christopher Eubanks. « Je ne pense pas que les gens réalisent à quel point Foki est rapide. Ce type est un éclair. »

I don’t think people realize just how fast Foki is. Guy is light­ning ⚡️ https://t.co/wnPjeJfcvg