Alex De Minaur est l’un des poils à grat­ter du cir­cuit. Il se démarque par sa téna­ci­té et son immense volon­té. Déjà titré à Antalya en 2021 (ATP 250), l’Australien nour­rit de grandes ambi­tions pour cette sai­son. Si grandes qu’il pré­fère les gar­der pour lui…

« J’ai un objec­tif pour 2021, mais je ne veux pas dire à haute voix… C’est un objec­tif que mon équipe et moi avons et c’est un bon début. En réa­li­té, je veux conti­nuer à pro­gres­ser, conti­nuer à atteindre les finales des tour­nois et conti­nuer à faire pres­sion sur les meilleurs joueurs. C’est là que je pense que je devrais être et où je veux être. Je ferai tout mon pos­sible pour y arri­ver », a expli­qué De Minaur à ABC.

Sa sai­son est à suivre de près…