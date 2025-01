Même si l’Australie a été éliminée de la phase finale de l’United Cup, Alex de Minaur a été plutôt perfor­mant. S’il a retrouvé toutes ses jambes, il a surtout étonné les spécia­listes concer­nant sa première balle de service.

« J’en avais marre que tout le monde dise que je n’avais pas eu une première balle de junior. J’ai donc fait de mon mieux, j’ai essayé de me muscler un peu plus et je suis content que cela commence à payer » a explique le N°1 austra­lien qui sera à suivre de près lors de l’Open d’Australie.