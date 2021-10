Auteur d’une saison en demi‐teinte, Alex De Minaur a vécu une longue période compliqué menta­le­ment. Le fait de vouloir toujours mieux faire relève d’un bon état d’es­prit. Mais cette manière de penser avait fini par peser sur l’Australien, éternel insa­tis­fait et au bord de la dépression.

Heureusement, une conver­sa­tion Emilio Gomez, actuel 151e mondial et fils d’Andres Gomez, vain­queur de Roland Garros 1990, a fait office de déclic. De Minaur raconte pour We Are Tennis.

« C’était inat­tendu. Je ne connais­sais vrai­ment pas Emilio avant cette conver­sa­tion. Il m’a donné une pers­pec­tive très diffé­rente sur sur le tennis. Il se bat dans les tour­nois Challengers en gagnant sa vie comme il peut, alors que je suis dans une meilleure posi­tion, en jouant les meilleurs tour­nois du monde. Cela m’a changé ma façon de voir le tennis. J’ai pu me regarder et me dire « prend les choses avec un peu plus de calme, sois heureux d’être là où tu es. »

Une belle histoire et un bel exemple de soli­da­rité entre joueurs de haut niveau.