De Minaur n’en peut plus d’Alcaraz et Sinner : « Nous ne voulons pas toujours voir les deux mêmes joueurs remporter tous les grands tour­nois. Nous n’ai­mons pas perdre et nous devons essayer d’amé­liorer notre jeu pour riva­liser avec eux »

Récemment inter­rogé par nos confrères de Tennis 365, Alex De Minaur est revenu sur sa très belle saison 2025 ainsi que sur les moyens mis en oeuvre par les autres joueurs pour riva­liser avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Et le joueur austra­lien a fait part d’une certaine lassi­tude et d’une volonté de s’améliorer. 

« Il faut jouer un très bon tennis du premier au dernier point. C’est mon objectif. Ils sont au sommet de leur art, ils dominent depuis quelques années et notre objectif est de conti­nuer à nous améliorer et de leur compli­quer la tâche. Nous ne voulons pas toujours voir les deux mêmes joueurs remporter tous les grands tour­nois. En tant que compé­ti­teurs, nous n’ai­mons pas perdre et nous devons essayer d’amé­liorer notre jeu pour riva­liser avec eux. »

Publié le mardi 9 décembre 2025 à 17:46

