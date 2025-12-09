Récemment interrogé par nos confrères de Tennis 365, Alex De Minaur est revenu sur sa très belle saison 2025 ainsi que sur les moyens mis en oeuvre par les autres joueurs pour rivaliser avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Et le joueur australien a fait part d’une certaine lassitude et d’une volonté de s’améliorer.
« Il faut jouer un très bon tennis du premier au dernier point. C’est mon objectif. Ils sont au sommet de leur art, ils dominent depuis quelques années et notre objectif est de continuer à nous améliorer et de leur compliquer la tâche. Nous ne voulons pas toujours voir les deux mêmes joueurs remporter tous les grands tournois. En tant que compétiteurs, nous n’aimons pas perdre et nous devons essayer d’améliorer notre jeu pour rivaliser avec eux. »
Publié le mardi 9 décembre 2025 à 17:46