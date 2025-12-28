Ambitieux, humble et acharné, Alex de Minaur s’est exprimé avant le début de la saison et il a confirmé que l’un de ses objec­tifs est de parvenir à faire chuter Sinner et Alcaraz.

« Pour moi, il s’agit de trouver diffé­rentes façons de blesser ces joueurs et d’être prêt à prendre plus de risques et à perturber un peu plus le jeu. Il y a quelques points sur lesquels mon équipe et moi avons travaillé pendant l’in­ter­saison afin de fran­chir une nouvelle étape, et c’est évidem­ment notre prochain objectif. Mon objectif final est de devenir plus grand et plus fort, et de conti­nuer à progresser. Au fil des années, j’ai pris un peu de poids, ce qui m’a certai­ne­ment aidé. Rien ne remplace le travail acharné, alors c’est ce que nous allons faire »