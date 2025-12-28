Ambitieux, humble et acharné, Alex de Minaur s’est exprimé avant le début de la saison et il a confirmé que l’un de ses objectifs est de parvenir à faire chuter Sinner et Alcaraz.
« Pour moi, il s’agit de trouver différentes façons de blesser ces joueurs et d’être prêt à prendre plus de risques et à perturber un peu plus le jeu. Il y a quelques points sur lesquels mon équipe et moi avons travaillé pendant l’intersaison afin de franchir une nouvelle étape, et c’est évidemment notre prochain objectif. Mon objectif final est de devenir plus grand et plus fort, et de continuer à progresser. Au fil des années, j’ai pris un peu de poids, ce qui m’a certainement aidé. Rien ne remplace le travail acharné, alors c’est ce que nous allons faire »
Publié le dimanche 28 décembre 2025 à 11:56