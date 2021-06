18e joueur mondial à 22 ans et membre de la fameuse ‘Next Gen’, l’Australien Alex De Minaur n’est pas très loin de ses collègues Tsitsipas, Rublev, Shapovalov ou Ruud même s’il semble lui manquer encore un petit quelque chose. Interrogé sur l’écart entre cette nouvelle géné­ra­tion et le Big 3 repré­senté par Roger Federer, Rafael Nadal ou Novak Djokovic, Alex estime que le bascu­le­ment se rapproche inéluctablement.

« Tout est basé sur l’ex­pé­rience. Chaque fois que je joue des matchs contre les meilleurs, j’ai l’im­pres­sion d’ap­prendre beau­coup et de perdre un peu de respect pour eux, ce qui me permet d’être meilleur lors du prochain match. Le temps est de notre côté, chaque jour qui passe nous offre lus d’op­tions, mais rien n’a encore été fait. Les vété­rans ont accepté le défi et conti­nuent de jouer un tennis incroyable. Je sens que nous nous rappro­chons de l’ob­jectif et nous pous­sons dans chaque tournoi du Grand Chelem dans le but de les battre. Je sais que tout le monde de mon âge travaille dur parce que nous, la nouvelle géné­ra­tion, voulons tous être les premiers à les battre en Grand Chelem. »