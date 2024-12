Alors qu’il n’a joué qu’un match en un peu plus de deux ans (en juin 2023), Nick Kyrgios va enfin faire son retour sur le circuit. Il jouera en janvier en Australie, où il n’est plus apparu en compé­ti­tion depuis trois ans !

« Je pense que tout le monde sur la planète tennis est impa­tient de le voir revenir. Il est évident qu’il a un talent incroyable et qu’il a fait de grandes choses dans ce sport, donc je suis sûr que le monde du tennis sera très excité de le voir jouer et concourir à nouveau. Il s’est remis de ses bles­sures et a essayé de faire de son mieux. J’ai vu qu’il commen­çait à Brisbane, donc je suis sûr qu’il y aura beau­coup de spec­ta­teurs », a réagi son compa­triote, Alex de Minaur, au micro d’Eurosport.