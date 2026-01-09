De retour d’une bles­sure au genou, qui l’a éloigné du circuit pendant plus de six mois, Hubert Hurkacz a impres­sionné avec des victoires en United Cup contre Alexander Zverev (6−3, 6–4) et Tallon Griekspoor (6−3, 7–6).

Et s’il a fini par céder contre Alex de Minaur (6−4, 4–6, 6–4), ce dernier n’a pas tari d’éloges envers l’ex‐6e mondial.

Alex de Minaur had kind words for Hurkacz after beating him at United Cup



“He’s an incre­dible talent. I’m so happy to see him back on tour. I’m not happy playing him… but I’m happy that he’s back. I’m sure he’s gonna do a lot of damage. I’m glad to see him healthy. ❤️ For me I… pic.twitter.com/fLKCJ2pMa0 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 9, 2026

« C’est un joueur incroya­ble­ment talen­tueux. Je suis très heureux de le voir revenir sur le circuit. Je ne suis pas content de jouer contre lui… mais je suis heureux qu’il soit de retour. Je suis sûr qu’il va faire beau­coup de dégâts. Je suis heureux de le voir en bonne santé. Pour ma part, j’ai dû me battre contre lui du premier au dernier point. Un énorme effort mental. Nous sommes toujours en vie… que du bonheur ! »

Désormais 83e mondial, Hurkacz sera l’homme à éviter pour toutes les têtes de série au premier tour de l’Open d’Australie (18 janvier au 1er février).