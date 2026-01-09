AccueilATPDe Minaur sur l'homme à éviter pour Alcaraz, Sinner, Djokovic et les...
De Minaur sur l’homme à éviter pour Alcaraz, Sinner, Djokovic et les autres têtes de série : « Je ne suis pas content de jouer contre lui, mais je suis heureux qu’il soit de retour. Je suis sûr qu’il va faire des dégâts »

Par Baptiste Mulatier

De retour d’une bles­sure au genou, qui l’a éloigné du circuit pendant plus de six mois, Hubert Hurkacz a impres­sionné avec des victoires en United Cup contre Alexander Zverev (6−3, 6–4) et Tallon Griekspoor (6−3, 7–6).

Et s’il a fini par céder contre Alex de Minaur (6−4, 4–6, 6–4), ce dernier n’a pas tari d’éloges envers l’ex‐6e mondial. 

« C’est un joueur incroya­ble­ment talen­tueux. Je suis très heureux de le voir revenir sur le circuit. Je ne suis pas content de jouer contre lui… mais je suis heureux qu’il soit de retour. Je suis sûr qu’il va faire beau­coup de dégâts. Je suis heureux de le voir en bonne santé. Pour ma part, j’ai dû me battre contre lui du premier au dernier point. Un énorme effort mental. Nous sommes toujours en vie… que du bonheur ! »

Désormais 83e mondial, Hurkacz sera l’homme à éviter pour toutes les têtes de série au premier tour de l’Open d’Australie (18 janvier au 1er février). 

Publié le vendredi 9 janvier 2026 à 11:57

