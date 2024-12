Depuis Londres où il parti­cipe à l’UTS (Ultimate Tennis Showdown, l’ex­hi­bi­tion créée par Patrick Mouratoglou), Alex De Minaur a commenté au micro du Tennis Weekly Podcast l’as­so­cia­tion entre Novak Djokovic et son nouvel entraî­neur, Andy Murray.

