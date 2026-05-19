Après avoir fait le choix de ne parti­ciper à aucun tournoi suite à son élimi­na­tion d’en­trée sur le Masters 1000 de Rome, son seul match offi­ciel sur terre battue cette saison, Novak Djokovic a décidé d’ar­river tôt à Paris pour préparer Roland‐Garros (du 24 mai au 7 juin).

L’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem avait d’ailleurs prévu un entraî­ne­ment ce mardi sur le court Philippe‐Chatrier avec Alexander Zverev.

Et au moment de péné­trer sur le central du Grand Chelem pari­sien, le Serbe a été accueilli comme il se doit par les nombreux spec­ta­teurs présents à cette occasion.

Et si l’on exclut les joueurs fran­çais, on peut déjà parier que Novak Djokovic sera le chou­chou du public pari­sien lors de cette édition 2026.