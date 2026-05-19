Après avoir fait le choix de ne participer à aucun tournoi suite à son élimination d’entrée sur le Masters 1000 de Rome, son seul match officiel sur terre battue cette saison, Novak Djokovic a décidé d’arriver tôt à Paris pour préparer Roland‐Garros (du 24 mai au 7 juin).
L’homme aux 24 tournois du Grand Chelem avait d’ailleurs prévu un entraînement ce mardi sur le court Philippe‐Chatrier avec Alexander Zverev.
Et au moment de pénétrer sur le central du Grand Chelem parisien, le Serbe a été accueilli comme il se doit par les nombreux spectateurs présents à cette occasion.
Novak is back on Court Philippe‐Chatrier 💫#RolandGarros pic.twitter.com/GXxUJB68v0— Roland‐Garros (@rolandgarros) May 19, 2026
Et si l’on exclut les joueurs français, on peut déjà parier que Novak Djokovic sera le chouchou du public parisien lors de cette édition 2026.
Publié le mardi 19 mai 2026 à 18:31