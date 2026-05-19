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De retour à Roland‐Garros, Novak Djokovic fait déjà lever les foules

Par
Thomas S
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Après avoir fait le choix de ne parti­ciper à aucun tournoi suite à son élimi­na­tion d’en­trée sur le Masters 1000 de Rome, son seul match offi­ciel sur terre battue cette saison, Novak Djokovic a décidé d’ar­river tôt à Paris pour préparer Roland‐Garros (du 24 mai au 7 juin).

L’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem avait d’ailleurs prévu un entraî­ne­ment ce mardi sur le court Philippe‐Chatrier avec Alexander Zverev. 

Et au moment de péné­trer sur le central du Grand Chelem pari­sien, le Serbe a été accueilli comme il se doit par les nombreux spec­ta­teurs présents à cette occasion. 

Et si l’on exclut les joueurs fran­çais, on peut déjà parier que Novak Djokovic sera le chou­chou du public pari­sien lors de cette édition 2026. 

Publié le mardi 19 mai 2026 à 18:31

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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