Déchaîné à l’entraînement, Djokovic refuse d’abdiquer : « Je me prépare comme si j’étais autorisé à jouer aux États‐Unis »

Si Novak Djokovic est toujours au Monténégro où il s’est reposé en s’ac­cor­dant quelques jours de vacances, le récent vain­queur de Wimbledon a vite rangé troqué sa serviette de bain pour sa raquette de tennis. Mais dans quel but ?

Interdit de séjour aux États‐Unis en raison de son « terrible » statut de non‐vacciné contre le Covid, l’ac­tuel 7e joueur mondial s’en­traîne pour­tant comme un forcené alors même que la tournée améri­caine doit débuter ce lundi 1er août à Los Cabos et Washington.

Profitant d’un post Instagram pour remer­cier ses millions de fans à travers le globe, Nole a égale­ment clai­re­ment indiqué qu’il n’avait pas renoncé à parti­ciper à l’US Open. Une décla­ra­tion plutôt éton­nante à moins que le joueur serbe soit au courant d’une infor­ma­tion pour l’ins­tant confidentielle…

« Je voulais juste prendre un moment pour vous dire à tous combien je suis recon­nais­sant de voir tant de messages de soutien et d’amour du monde entier ces jours‐ci. Je ne m’y atten­dais pas, et c’est pour ça que c’est si épous­tou­flant. Je voulais juste vous dire MERCI. C’est spécial que les gens se connectent avec ma carrière de tennis d’une manière si affec­tueuse et de soutien et souhaitent que je continue à faire de la compé­ti­tion. Je me prépare comme si je serai auto­risé à concourir, en atten­dant de savoir s’il y a de la place pour que je me rende aux États‐Unis. Je croise les doigts ! »