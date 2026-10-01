Absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, Jannik Sinner va‐t‐il faire son retour lors du Masters 1000 de Shanghai, du 7 au 18 octobre ?

La déci­sion sera prise ce jeudi selon les infor­ma­tions de Sky Sport Italie, qui apporte de bonnes nouvelles sur l’état de santé du numéro 1 mondial.

« Sinner s’est remis de l’in­flam­ma­tion extra‐articulaire du tendon de son genou droit. Son programme de réédu­ca­tion et d’en­traî­ne­ment sur le court, débuté le 12 septembre à Monte‐Carlo, se déroule sans encombre. La déci­sion de renoncer à l’US Open, puis à l’ATP 500 de Pékin, a été prise afin de mini­miser les risques », écrit notam­ment le média sur son site.

A suivre.