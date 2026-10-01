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Décision immi­nente pour Jannik Sinner, une tendance se dégage

Par
Baptiste Mulatier
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Netto Atp finals 2025 Turino - 16/11/2025 -

Absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, Jannik Sinner va‐t‐il faire son retour lors du Masters 1000 de Shanghai, du 7 au 18 octobre ? 

La déci­sion sera prise ce jeudi selon les infor­ma­tions de Sky Sport Italie, qui apporte de bonnes nouvelles sur l’état de santé du numéro 1 mondial. 

« Sinner s’est remis de l’in­flam­ma­tion extra‐articulaire du tendon de son genou droit. Son programme de réédu­ca­tion et d’en­traî­ne­ment sur le court, débuté le 12 septembre à Monte‐Carlo, se déroule sans encombre. La déci­sion de renoncer à l’US Open, puis à l’ATP 500 de Pékin, a été prise afin de mini­miser les risques », écrit notam­ment le média sur son site.

A suivre.

Publié le jeudi 1 octobre 2026 à 08:01

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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