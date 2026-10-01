Absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, Jannik Sinner va‐t‐il faire son retour lors du Masters 1000 de Shanghai, du 7 au 18 octobre ?
La décision sera prise ce jeudi selon les informations de Sky Sport Italie, qui apporte de bonnes nouvelles sur l’état de santé du numéro 1 mondial.
« Sinner s’est remis de l’inflammation extra‐articulaire du tendon de son genou droit. Son programme de rééducation et d’entraînement sur le court, débuté le 12 septembre à Monte‐Carlo, se déroule sans encombre. La décision de renoncer à l’US Open, puis à l’ATP 500 de Pékin, a été prise afin de minimiser les risques », écrit notamment le média sur son site.
#Sinner sta bene : domani la decisione per Shanghai#SkySport #SkyTennis https://t.co/SRTvpPIhvZ— skysport (@SkySport) September 30, 2026
A suivre.
Publié le jeudi 1 octobre 2026 à 08:01