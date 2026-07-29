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Défaite embar­ras­sante pour Moïse Kouamé, deux mois après son parcours à Roland‐Garros

Par
Thomas S
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Depuis son très beau parcours réalisé à Roland‐Garros où il avait atteint le troi­sième tour et notam­ment battu Marin Cilic, Moïse Kouamé semble marquer le pas.

Après avoir été contraint de faire l’im­passe sur le Challenger de Lyon et le mois de juin à cause d’une bles­sure au niveau du coude, le Français de 17 ans avait subi défaites d’en­trée début juillet, dont une tout sauf honteuse au premier tour l’ATP 250 de Bastad contre l’ac­tuel 49e mondial, Nuno Borges.

Mais celle concédée cette nuit sur le tournoi de Los Cabos, au Mexique, où il était invité par les orga­ni­sa­teurs, face au lucky loser et tota­le­ment inconnu du grand circuit, Edward Winter, 391e mondial, est beau­coup plus problé­ma­tique et un peu inquiétante. 

Défait 6–1, 6–4 sans voir pu breaker une seule fois du match, le protégé de Richard Gasquet concède donc sa quatrième défaite d’af­filée et va devoir repartir au travail en vue des prochaines échéances à venir, à commencer par les quali­fi­ca­tions des l’US Open qui débu­te­ront dans moins d’un mois, le dimanche 23 août. 

Publié le mercredi 29 juillet 2026 à 12:12

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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