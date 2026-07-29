Depuis son très beau parcours réalisé à Roland‐Garros où il avait atteint le troisième tour et notamment battu Marin Cilic, Moïse Kouamé semble marquer le pas.
Après avoir été contraint de faire l’impasse sur le Challenger de Lyon et le mois de juin à cause d’une blessure au niveau du coude, le Français de 17 ans avait subi défaites d’entrée début juillet, dont une tout sauf honteuse au premier tour l’ATP 250 de Bastad contre l’actuel 49e mondial, Nuno Borges.
Mais celle concédée cette nuit sur le tournoi de Los Cabos, au Mexique, où il était invité par les organisateurs, face au lucky loser et totalement inconnu du grand circuit, Edward Winter, 391e mondial, est beaucoup plus problématique et un peu inquiétante.
Défait 6–1, 6–4 sans voir pu breaker une seule fois du match, le protégé de Richard Gasquet concède donc sa quatrième défaite d’affilée et va devoir repartir au travail en vue des prochaines échéances à venir, à commencer par les qualifications des l’US Open qui débuteront dans moins d’un mois, le dimanche 23 août.
Publié le mercredi 29 juillet 2026 à 12:12