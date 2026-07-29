Depuis son très beau parcours réalisé à Roland‐Garros où il avait atteint le troi­sième tour et notam­ment battu Marin Cilic, Moïse Kouamé semble marquer le pas.

Après avoir été contraint de faire l’im­passe sur le Challenger de Lyon et le mois de juin à cause d’une bles­sure au niveau du coude, le Français de 17 ans avait subi défaites d’en­trée début juillet, dont une tout sauf honteuse au premier tour l’ATP 250 de Bastad contre l’ac­tuel 49e mondial, Nuno Borges.

Mais celle concédée cette nuit sur le tournoi de Los Cabos, au Mexique, où il était invité par les orga­ni­sa­teurs, face au lucky loser et tota­le­ment inconnu du grand circuit, Edward Winter, 391e mondial, est beau­coup plus problé­ma­tique et un peu inquiétante.

Défait 6–1, 6–4 sans voir pu breaker une seule fois du match, le protégé de Richard Gasquet concède donc sa quatrième défaite d’af­filée et va devoir repartir au travail en vue des prochaines échéances à venir, à commencer par les quali­fi­ca­tions des l’US Open qui débu­te­ront dans moins d’un mois, le dimanche 23 août.