Jannik Sinner est un acharné de travail.

Alors que la plupart de ses collègues sont actuel­le­ment en vacances et qu’ils ne repren­dront pas l’en­traî­ne­ment avant plusieurs jours, l’Italien a décidé de commencer sa prépa­ra­tion pour 2026 avant tout le monde.

Présent sur les courts de Dubai, un peu plus de deux semaines après sa victoire en finale du Masters de Turin face à Carlos Alcaraz, l’Italien envoie un message assez clair à son grand rival, Carlos Alcaraz, qui parti­ci­pera de son côté à une exhi­bi­tion dans quelques jours à Miami face à Joao Fonseca.