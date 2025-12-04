Jannik Sinner est un acharné de travail.
Alors que la plupart de ses collègues sont actuellement en vacances et qu’ils ne reprendront pas l’entraînement avant plusieurs jours, l’Italien a décidé de commencer sa préparation pour 2026 avant tout le monde.
⌛️…2026— Janniksin_Updates (@JannikSinner_Up) December 4, 2025
Training in Dubai, Forza 🦊🇦🇪 pic.twitter.com/R5YLeW9VER
Présent sur les courts de Dubai, un peu plus de deux semaines après sa victoire en finale du Masters de Turin face à Carlos Alcaraz, l’Italien envoie un message assez clair à son grand rival, Carlos Alcaraz, qui participera de son côté à une exhibition dans quelques jours à Miami face à Joao Fonseca.
Publié le jeudi 4 décembre 2025 à 17:40