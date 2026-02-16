Plus jeune numéro 1 mondial de l’his­toire et plus jeune joueur à remporter les quatre tour­nois du Grand Chelem, Carlos Alcaraz enchaîne les records de précocité.

Ce lundi, l’Espagnol de 22 ans enchaîne une 180e semaine consé­cu­tive dans le top 3 du clas­se­ment ATP. Il entre dans le top 10 des joueurs ayant passé le plus de temps sans inter­rup­tion sur le podium, devant des légendes comme Boris Becker, Andy Murray, Jim Courier et Mats Wilander.

Confortablement sur le trône du tennis mondial, Alcaraz se rapproche désor­mais de Bjorn Borg, Stefan Edberg et… Rafael Nadal.

Ranking update

180 straight weeks in the Top3 for #Alcaraz !

He’s only the 10th player (all Legends!) with such a streak since the rankings crea­tion & should soon pass #Borg for N9.#Lendl (465) & #Federer (432) lead.#Sinner also has a great on‐going streak : 14th with 105wks pic.twitter.com/bgXFoISAeB — Philippe A (@PhilBlack09) February 16, 2026

Roger Federer et Novak Djokovic ont été les plus régu­liers dans le domaine.