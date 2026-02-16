AccueilATPDéjà devant Becker, Murray et Courier, Alcaraz se rapproche de Nadal !
Baptiste Mulatier

Plus jeune numéro 1 mondial de l’his­toire et plus jeune joueur à remporter les quatre tour­nois du Grand Chelem, Carlos Alcaraz enchaîne les records de précocité. 

Ce lundi, l’Espagnol de 22 ans enchaîne une 180e semaine consé­cu­tive dans le top 3 du clas­se­ment ATP. Il entre dans le top 10 des joueurs ayant passé le plus de temps sans inter­rup­tion sur le podium, devant des légendes comme Boris Becker, Andy Murray, Jim Courier et Mats Wilander. 

Confortablement sur le trône du tennis mondial, Alcaraz se rapproche désor­mais de Bjorn Borg, Stefan Edberg et… Rafael Nadal. 

Roger Federer et Novak Djokovic ont été les plus régu­liers dans le domaine. 

Publié le lundi 16 février 2026 à 12:52

