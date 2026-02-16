Plus jeune numéro 1 mondial de l’histoire et plus jeune joueur à remporter les quatre tournois du Grand Chelem, Carlos Alcaraz enchaîne les records de précocité.
Ce lundi, l’Espagnol de 22 ans enchaîne une 180e semaine consécutive dans le top 3 du classement ATP. Il entre dans le top 10 des joueurs ayant passé le plus de temps sans interruption sur le podium, devant des légendes comme Boris Becker, Andy Murray, Jim Courier et Mats Wilander.
Confortablement sur le trône du tennis mondial, Alcaraz se rapproche désormais de Bjorn Borg, Stefan Edberg et… Rafael Nadal.
Ranking update— Philippe A (@PhilBlack09) February 16, 2026
180 straight weeks in the Top3 for #Alcaraz !
He’s only the 10th player (all Legends!) with such a streak since the rankings creation & should soon pass #Borg for N9.#Lendl (465) & #Federer (432) lead.#Sinner also has a great on‐going streak : 14th with 105wks pic.twitter.com/bgXFoISAeB
Roger Federer et Novak Djokovic ont été les plus réguliers dans le domaine.
