Auteur d’un début de saison et compliqué et visi­ble­ment peu motivé à l’idée de disputer certains grands tour­nois comme les Masters 1000 de Miami et Madrid, Novak Djokovic a décidé en quelques semaines de congé­dier son entraî­neur depuis 2019, Goran Ivanisevic et plus récem­ment son prépa­ra­teur physique.

Des déci­sions qui inter­rogent du côté de ses fans et des obser­va­teurs même si le numéro 1 mondial a assez d’ex­pé­rience pour savoir ce qu’il fait.

Et alors qu’il travaille depuis quelques temps avec son ancien capi­taine de Coupe Davis, Nenad Zimonjic, légende vivante du double, ce dernier a récem­ment été inter­rogé sur cette colla­bo­ra­tion dans l’émis­sion Majstorija. Et l’une de ses réponses, prononcée au passé, pour­rait laisser entendre que cette rela­tion est déjà terminée.

« Novak m’a demandé : ‘Peux‐tu être là pour les entraî­ne­ments et pour les matchs ?’ Parce que je le connais très bien. D’un autre côté, c’est quelqu’un qui a un immense respect pour moi et qui sait tout ce que je sais. Je suis heureux d’avoir pu aider, et ce fut une expé­rience formi­dable pour moi », a déclaré Nenad Zimonjic.