Jack Draper ne s’en sort vraiment pas.
Absent près de six mois en raison d’une blessure au bras entre l’US Open en septembre dernier et son retour à la compétition en février, le Britannique s’éloigne à nouveau du circuit.
Après avoir déclaré forfait à Monte‐Carlo et été contraint à l’abandon au premier tour à Barcelone, en raison d’une douleur au genou, il vient de se retirer du Masters 1000 de Rome (6 au 17 mai), un jour après avoir fait de même à Madrid, où il avait atteint la finale l’an dernier.
En Italie, il s’était hissé jusqu’en quarts de finale en 2025. Autant dire que Draper, 4e mondial l’an dernier, va perdre très gros dans les prochaines semaines et lourdement chuter au classement.
« Des 40 derniers mois de compétition, Jack Draper a manqué 16 mois et demi à cause des blessures. Cela représente plus de 40 % du temps hors des courts. Son physique, son plus grand rival », a souligné José Moron.
De los últimos 40 meses de competición, Jack Draper se ha perdido 16 meses y medio por culpa de las lesiones.— José Morón (@jmgmoron) April 21, 2026
Eso supone más del 40% del tiempo fuera de las pistas.
Su físico, su mayor rival. https://t.co/6nANQ6Kcy9 pic.twitter.com/pLgNH4gvnx
Un vrai calvaire…
Publié le mardi 21 avril 2026 à 13:40