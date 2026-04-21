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Déjà un gros forfait pour Rome et ce n’est pas celui d’Alcaraz !

Par
Baptiste Mulatier
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Jack Draper ne s’en sort vrai­ment pas. 

Absent près de six mois en raison d’une bles­sure au bras entre l’US Open en septembre dernier et son retour à la compé­ti­tion en février, le Britannique s’éloigne à nouveau du circuit. 

Après avoir déclaré forfait à Monte‐Carlo et été contraint à l’abandon au premier tour à Barcelone, en raison d’une douleur au genou, il vient de se retirer du Masters 1000 de Rome (6 au 17 mai), un jour après avoir fait de même à Madrid, où il avait atteint la finale l’an dernier. 

En Italie, il s’était hissé jusqu’en quarts de finale en 2025. Autant dire que Draper, 4e mondial l’an dernier, va perdre très gros dans les prochaines semaines et lour­de­ment chuter au classement. 

« Des 40 derniers mois de compé­ti­tion, Jack Draper a manqué 16 mois et demi à cause des bles­sures. Cela repré­sente plus de 40 % du temps hors des courts. Son physique, son plus grand rival », a souligné José Moron. 

Un vrai calvaire…

Publié le mardi 21 avril 2026 à 13:40

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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