Jack Draper ne s’en sort vrai­ment pas.

Absent près de six mois en raison d’une bles­sure au bras entre l’US Open en septembre dernier et son retour à la compé­ti­tion en février, le Britannique s’éloigne à nouveau du circuit.

Après avoir déclaré forfait à Monte‐Carlo et été contraint à l’abandon au premier tour à Barcelone, en raison d’une douleur au genou, il vient de se retirer du Masters 1000 de Rome (6 au 17 mai), un jour après avoir fait de même à Madrid, où il avait atteint la finale l’an dernier.

En Italie, il s’était hissé jusqu’en quarts de finale en 2025. Autant dire que Draper, 4e mondial l’an dernier, va perdre très gros dans les prochaines semaines et lour­de­ment chuter au classement.

« Des 40 derniers mois de compé­ti­tion, Jack Draper a manqué 16 mois et demi à cause des bles­sures. Cela repré­sente plus de 40 % du temps hors des courts. Son physique, son plus grand rival », a souligné José Moron.

De los últimos 40 meses de compe­ti­ción, Jack Draper se ha perdido 16 meses y medio por culpa de las lesiones.



Eso supone más del 40% del tiempo fuera de las pistas.



Su físico, su mayor rival. https://t.co/6nANQ6Kcy9 pic.twitter.com/pLgNH4gvnx — José Morón (@jmgmoron) April 21, 2026

Un vrai calvaire…