À un peu plus d’un mois du coup d’envoi de Roland‐Garros (qualifications à partir du 18 mai, finale le 7 juin), la liste officielle des joueurs engagés a été dévoilée.
Et déjà, un forfait est à déplorer côté français : celui de Arthur Cazaux.
Contraint à l’abandon lors du premier tournoi de la saison à Brisbane, le 70e joueur mondial avait ensuite été éloigné des courts jusqu’au mois de mars. Mais après avoir joué à Phœnix et Miami, le Français a annoncé une nouvelle absence de plusieurs semaines en raison d’une gêne persistante au coude droit.
Roland Garros men’s singles list.— José Morgado (@josemorgado) April 14, 2026
Last in :
#103 Hijikata
First alternates :
#104 Mérida
#105 Arnaldi
Using protected ranking :
Zhang
Kokkinakis
Withdrew before the list was out :
#71 Cazaux pic.twitter.com/ZSqsKdJX83
À 23 ans, il peine à enchaîner et voit sa progression freinée par des pépins physiques à répétition.
Publié le mercredi 15 avril 2026 à 11:34