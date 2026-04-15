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Déjà un triste forfait pour Roland‐Garros dans le camp français !

Par
Baptiste Mulatier
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À un peu plus d’un mois du coup d’envoi de Roland‐Garros (quali­fi­ca­tions à partir du 18 mai, finale le 7 juin), la liste offi­cielle des joueurs engagés a été dévoilée.

Et déjà, un forfait est à déplorer côté fran­çais : celui de Arthur Cazaux.

Contraint à l’abandon lors du premier tournoi de la saison à Brisbane, le 70e joueur mondial avait ensuite été éloigné des courts jusqu’au mois de mars. Mais après avoir joué à Phœnix et Miami, le Français a annoncé une nouvelle absence de plusieurs semaines en raison d’une gêne persis­tante au coude droit. 

À 23 ans, il peine à enchaîner et voit sa progres­sion freinée par des pépins physiques à répétition.

Publié le mercredi 15 avril 2026 à 11:34

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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