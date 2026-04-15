À un peu plus d’un mois du coup d’envoi de Roland‐Garros (quali­fi­ca­tions à partir du 18 mai, finale le 7 juin), la liste offi­cielle des joueurs engagés a été dévoilée.

Et déjà, un forfait est à déplorer côté fran­çais : celui de Arthur Cazaux.

Contraint à l’abandon lors du premier tournoi de la saison à Brisbane, le 70e joueur mondial avait ensuite été éloigné des courts jusqu’au mois de mars. Mais après avoir joué à Phœnix et Miami, le Français a annoncé une nouvelle absence de plusieurs semaines en raison d’une gêne persis­tante au coude droit.

Roland Garros men’s singles list.



Last in :

#103 Hijikata



First alter­nates :

#104 Mérida

#105 Arnaldi



Using protected ranking :

Zhang

Kokkinakis



Withdrew before the list was out :

#71 Cazaux pic.twitter.com/ZSqsKdJX83 — José Morgado (@josemorgado) April 14, 2026

À 23 ans, il peine à enchaîner et voit sa progres­sion freinée par des pépins physiques à répétition.