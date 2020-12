Juan Martin Del Potro est donc arrivé au Brésil dernièrement où il a décidé de suivre une intervention pour son genou, la 3ème mais aussi un traitement très novateur dans le but d’accélérer sa rééducation. Il devra d’ailleurs s’y rendre régulièrement comme l’a expliqué Luiz Fernando Garcia, physiothérapeute de l’équipe brésilienne d’athlétisme qui le suivra : « La physiothérapie est essentielle pour ceux qui pratiquent ce traitement, car elle permet de réduire l’enflure, l’inconfort, ainsi que de renforcer les muscles et de redonner confiance à la personne blessée. Nous allons faire quelques tests et voir comment il va réagir au traitement, mais le but est de commencer par des exercices de renforcement musculaire et d’essayer d’augmenter l’amplitude des mouvements de l’articulation »

