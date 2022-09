De passage pendant quelques jours sur les instal­la­tions de l’US Open où il notam­ment pu se rappeler de sa magni­fique victoire face à Roger Federer en 2009, Juan Martin Del Potro a pris le temps de répondre à quelques ques­tions sur le plateau de Star+. Interrogé notam­ment sur la notion de pres­sion, la Tour de Tandil a évoqué certains souve­nirs de jeunesse.

« Depuis que tu es conscient à 14 ou 15 ans que tu vas te consa­crer à ça, je vivais sous pres­sion, Nike m’avait déjà embauché, les marques de raquettes me disaient ‘combien en veux‐tu’. Tout le monde me scru­tait parce que j’étais le succes­seur des joueurs de tennis argen­tins, je jouais déjà avec des jeunes de 18 ans qui portaient la barbe et mesu­raient 1,90 mètre. Et j’avais déjà la pres­sion qu’il fallait les battre. »