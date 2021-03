Juan Martin Del Potro aime le tennis plus que tout et les souf­frances endu­rées dans sa carrière pour revenir après une grave bles­sure ne lui font pas peur. Opéré en janvier 2020 à son genou, il espé­rait pouvoir à nouveau jouer norma­le­ment. Or, malgré ses efforts et une réédu­ca­tion minu­tieuse, l’Argentin a toujours mal. En accord avec son chirur­gien, il a donc pris la déci­sion d’ac­cepter une nouvelle inter­ven­tion chirur­gi­cale. Pour certains obser­va­teurs, c’est celle de la « dernière chance ».

« J’ai consulté le docteur Jorge Chahla et je vais subir une autre opéra­tion du genou demain (ce mardi). Nous avons essayé la thérapie conser­va­trice mais la douleur est toujours là. Le docteur sait que je veux rejouer et disputer les Jeux Olympiques, nous avons donc décidé d’ef­fec­tuer l’opé­ra­tion le tôt possible. Bien sûr, ces dernières semaines n’ont pas été faciles. Tout est si dur depuis le décès de mon père mais je ressens aussi la force qu’il m’en­voie de là‐haut. […] J’espère surmonter cette situa­tion doulou­reuse. Je n’ar­rê­terai pas d’es­sayer. »