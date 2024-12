Salué par tous les fans et les obser­va­teurs du monde entier pour s’être rendu en Argentine afin de parti­ciper aux adieux de Juan Martin Del Potro devant son public, Novak Djokovic a eu un autre geste de grande classe.

En effet, comme l’a raconté l’Argentin lors d’une émis­sion diffusée sur Youtube, le Serbe a payé le voyage à l’une de ses suppor­trices origi­naire d’Argentine.

« Il ne vous le dira pas, mais s’il me le permet, je vais le faire. Il y a une Argentine qui est allée vivre en Serbie il y a de nombreuses années et qui est sa fan depuis le premier jour. Il a eu l’oc­ca­sion de la rencon­trer et elle voulait venir ici pour mes adieux. Elle a eu un problème et n’a pas pu trouver un moyen de venir, alors Nole a réussi à la recon­tacter, l’a rappelée et a tout payé pour qu’elle assiste au match. Elle est venue en Argentine et a apprécié ce match. »