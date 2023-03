Nommé ambas­sa­deur du tournoi junior de Roland‐Garros, Juan Martin Del Potro s’est exprimé devant la presse à l’oc­ca­sion d’un tournoi de quali­fi­ca­tion en Argentine.

Et après avoir dévoilé le plus grand regret de sa carrière, la ‘Tour de Tandil’ est revenu sur la fin du Big 3 et de son éven­tuelle relève. Et selon lui, ce n’est pas encore prêt d’ar­river malgré les talents actuels.

« Un jour, le Big 3 repré­senté par Federer, Nadal et Djokovic, qui n’est plus qu’un Big 2 prendra fin et nous aurons Carlos Alcaraz, Jannik Sinner ou Holger Rune, d’autres jeunes qui marque­ront le circuit, mais pour moi, il n’y aura pas quelque chose de simi­laire au Big 3 avant de nombreuses années. »