Quatre opérations au poignet et désormais un problème à la rotule droite depuis octobre 2018, Juan Martin Del Potro est de nouveau engagé dans un processus de retour à la compétition. L’Argentin, qui a été opéré à deux reprises du genou, n’a plus rejoué depuis le tournoi du Queen’s en juin 2019. Mais les dernières nouvelles sont encourageantes puisque l’ancien troisième joueur mondial a retrouvé le chemin de l’entraînement sur un court de tennis.

Depuis sa dernière opération en janvier, le natif de Tandil s’efforçait à renforcer son genou sans penser au tennis. Séparé de Sebastian Prieto, le lauréat de l’US Open 2009 a repris l’entraînement tennis dans le club de tennis argentin de Palermo. Malgré ce retour à l’entraînement, rien n’est définitif concernant un retour à la compétition. Mais JMDP est un combattant et il fera tout pour rejouer au plus haut niveau. C’est ce qu’il avait expliqué à ESPN il y a quelques semaines : « J’ai joué tant d’années avec des douleurs au poignet que si je devais jouer un peu plus longtemps avec des douleurs au genou pour refermer ma carrière comme je l’aimerais, alors je le ferai. »