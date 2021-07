Et si le calvaire de Juan Martin Del Potro était bientôt terminé ?

Absent des courts depuis juin 2019 et opéré une quatrième fois du genou en mars dernier, l’Argentin s’était fixé comme objectif un retour pour les Jeux olym­piques de Tokyo qui débu­te­ront le vendredi 23 juillet. Finalement forfait pour ces JO qu’il aime tant (médaillé de bronze en 2012 et d’argent en 2016), la « Tour de Tandil » a préféré ne prendre aucun risque avec un retour à la compé­ti­tion trop précoce pour se foca­liser sur sa réédu­ca­tion et ses entraînements.

D’ailleurs, un jour­na­liste argentin l’a aperçu ce jeudi en train de taper la balle, sans attelle ou bandage : « Regardez quel célèbre coup droit est apparu au Tennis Club Atlético Comercio ? Juan Martín del Potro a frappé pendant un moment, puis il a fait des exer­cices de kiné­sio­logie dans les vestiaires. Pas à pas. Il n’a pas encore fixé de date de retour. Au plaisir de vous voir et de partager une petite conver­sa­tion », a écrit Guille Caporaletti sur son compte Twitter.

Et si « Delpo » nous prépa­rait une énorme surprise pour la fin de saison ?