Particulièrement actif média­ti­que­ment depuis sa retraite, Juan Martin Del Potro n’hé­site jamais à donner don avis sur des sujets chauds liés à l’ac­tua­lité du tennis.

Récemment, le lauréat de l’US Open 2009 a été inter­rogé par le site Tennis 365 au sujet des compa­rai­sons entre l’ac­tuel Big 2, incarné par Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, et le mythique Big 3, autre­fois repré­senté par Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Et la réponse de l’Argentin a le mérite de remettre un peu les pendules à l’heure.

« Bien sûr, Carlitos et Jannik jouent un tennis magni­fique. Ils sont telle­ment bons qu’ils excellent sur toutes les surfaces, ce qui est très impor­tant. Mais je ne peux pas les comparer au Big 3. Les autres, pour moi, sont vrai­ment excep­tion­nels. J’ai joué toute ma carrière avec eux. Je sais à quel point ils sont bons, à quel point il a été diffi­cile d’accomplir tout ce qu’ils ont fait pour le tennis. Je sais aussi que Carlitos et Jannik ont une grande chance de se rappro­cher d’eux, car le tennis est désor­mais ouvert, et ils jouent bien mieux que les autres. Donc, à mon avis, ils ont de grandes chances de conti­nuer à remporter les grands tournois. »