Particulièrement actif médiatiquement depuis sa retraite, Juan Martin Del Potro n’hésite jamais à donner don avis sur des sujets chauds liés à l’actualité du tennis.
Récemment, le lauréat de l’US Open 2009 a été interrogé par le site Tennis 365 au sujet des comparaisons entre l’actuel Big 2, incarné par Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, et le mythique Big 3, autrefois représenté par Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.
Et la réponse de l’Argentin a le mérite de remettre un peu les pendules à l’heure.
« Bien sûr, Carlitos et Jannik jouent un tennis magnifique. Ils sont tellement bons qu’ils excellent sur toutes les surfaces, ce qui est très important. Mais je ne peux pas les comparer au Big 3. Les autres, pour moi, sont vraiment exceptionnels. J’ai joué toute ma carrière avec eux. Je sais à quel point ils sont bons, à quel point il a été difficile d’accomplir tout ce qu’ils ont fait pour le tennis. Je sais aussi que Carlitos et Jannik ont une grande chance de se rapprocher d’eux, car le tennis est désormais ouvert, et ils jouent bien mieux que les autres. Donc, à mon avis, ils ont de grandes chances de continuer à remporter les grands tournois. »
Publié le vendredi 24 avril 2026 à 13:41