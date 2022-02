Déjà présent sur les courts de Buenos Aires afin de préparer au mieux son grand retour à l’occasion de l’ATP 250 argentin prévu la semaine prochaine (du 7 au 13 février), Juan Martin Del Potro a fait une petite décla­ra­tion pour le compte du tournoi brési­lien de Rio de Janeiro sur lequel il sera égale­ment aligné la semaine suivante. Et forcé­ment, les mots sont très forts.

« Cela va être telle­ment spécial de revenir sur le circuit à Buenos Aires et à Rio », a déclaré l’Argentin dans une décla­ra­tion partagée par les orga­ni­sa­teurs du tournoi de Rio. « J’ai beau­coup travaillé et fait tous les efforts possibles pour être avec vous au cours des prochaines semaines », a déclaré « Delpo » qui va donc vivre un deuxième come‐back en tant de joueur de tennis après 2016 et ses problèmes de poignet.