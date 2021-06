Après l’an­nonce de ses méde­cins qui avaient précisé que Juan Martin ne pour­rait être présent aux Jeux Olympiques, c’est Del Potro lui même qui a tenu à prendre la parole.

Comme d’ha­bi­tude, l’Argentin reste positif.

Il veut y croire d’au­tant que sa réédu­ca­tion après son « énième » opéra­tion se passe très bien : « C’est frus­trant et doulou­reux de ne pas atteindre les objec­tifs, mais ça me ferait bien plus mal de ne pas essayer, c’est pour­quoi je suis à nouveau là » a déclaré Juan Martin dont les cita­tions pleine de rési­lience devraient être compi­lées dans un recueil pour les futurs cham­pions qui seront un jour dans une situa­tion similaire.