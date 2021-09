Juan Martin Del Potro était présent hier à l’US Open pour une petite « exhi­bi­tion » avec un certain John Mc Enroe.

Il était aussi présent par la suite dans les tribunes du Arthur Ashe.

C’était très émou­vant de le voir en forme et souriant dans un stade où il avait réalisé le plus grand exploit de sa carrière en domi­nant Roger Federer en finale à l’US Open en 2011 en 5 manches.

Concernant la suite de sa réédu­ca­tion et son retour à la compé­ti­tion, il a été très clair et ne semble pas douter du résultat : « C’est le match le plus diffi­cile de ma carrière parce que je ne sais pas comment le battre, mais je sais que je vais le faire. Je veux revenir dans le top 10 et je veux être présent ici l’an prochain, c’est clair »