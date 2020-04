Nous sommes fin 2009, et il est vrai que l’année a été marquée par l’émergence d’un certain Juan Martin Del Potro. A l’époque, l’Argentin n’a pas encore cet aura et son comportement sur le court peut être quelques fois mal perçu par les observateurs qui y voient beaucoup d’arrogance.

De plus, Juan Martin Del Potro a commis l’irréparable, dominer Roger Feder en finale de l’US Open alors que pour certains le Suisse avait le match en main.

Alors comète ou fusée ? On avait demandé à Gilles Simon et Sébastien Grosjean, encore en activité, de s’exprimer sur le sujet.

J’aime

Gilles Simon

C’est un joueur qui correspond vraiment au tennis moderne. Et dans le tennis moderne, il faut tenir compte d’un phénomène important : la ralentissement des surfaces. Juan Martin en tire tous les avantages. Il est grand, il sert en angle, pas en puissance. J’ai regardé dernièrement une finale de Sampras face à Agassi. Pete servait à 190 km/h et faisait des aces en pagaille. Aujourd’hui, je sers régulièrement à 200 km/h et je ne fais pas que des aces. J’en déduis forcément qu’au rebond il se passait des choses qui ne ne passent pas aujourd’hui.

J’aime pas

Sébastien Grosjean

On a déjà eu des cogneurs par le passé, des gros cogneurs. Je n’ai pas encore affronté Juan Martin, mais je me suis déjà entraîné avec lui. Ce que je peux juste dire c’est qu’Agassi envoyait du lourd et que, face à lui, on savait que ça allait « barder ». Une fois que j’aurai affronté Juan Martin, je pourrai faire la comparaison avec Agassi, que reste le plus gros cogneur que j’ai jamais joué.