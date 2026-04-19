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Del Potro dévoile l’ul­time objectif de son ami Djokovic : « Le connais­sant, je suis sûr que la seule chose qui l’intéressera, quel que soit le tournoi, ce sera de relever le défi de battre les numéros 1 et 2 dans le même tournoi »

Par
Laurent Trupiano
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Après avoir fait part de son inquié­tude concer­nant l’état physique de Jack Draper, Juan Martin Del Potro a été invité par notre confrère Sebastian Torok à s’ex­primer au sujet de la fin de carrière de son ami, Novak Djokovic. 

Et pour l’an­cien joueur argentin, lauréat de l’US Open 2009, le Serbe aurait un objectif bien précis en tête en plus de soulever un 25e titre du Grand Chelem. 

« Je pense qu’il est entré dans cette phase de sa carrière où il peut profiter et récolter les fruits de tout ce qu’il a accompli, sans la pres­sion de devoir gagner tous les matchs qu’il dispute. Évidemment, il est plus conscient que quiconque de sa condi­tion physique, de la façon dont il se sent sur le court, et de la puis­sance de Sinner et d’Alcaraz. Mais c’est Djokovic, et lors d’un match ou de tour­nois qui ne sont pas des Grands Chelems, ses chances de gagner augmentent un peu. Le connais­sant, je suis sûr que la seule chose qui l’intéressera, quel que soit le tournoi, ce sera de relever le défi de battre les numéros 1 et 2 dans le même tournoi. Jusqu’à présent, tout ce qu’il s’est fixé, il l’a accompli, y compris la médaille d’or olym­pique, qui s’est déroulée dans un contexte incroyable et qui était la seule chose qu’il lui restait à remporter. »

Publié le dimanche 19 avril 2026 à 10:40

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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