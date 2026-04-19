Après avoir fait part de son inquié­tude concer­nant l’état physique de Jack Draper, Juan Martin Del Potro a été invité par notre confrère Sebastian Torok à s’ex­primer au sujet de la fin de carrière de son ami, Novak Djokovic.

Et pour l’an­cien joueur argentin, lauréat de l’US Open 2009, le Serbe aurait un objectif bien précis en tête en plus de soulever un 25e titre du Grand Chelem.

Juan Martín Del Potro habló sobre el presente de Novak Djokovic con @sebatorok :



🗣️ « Creo que entró en esa etapa de la carrera que es para disfrutar y cose­char todo lo que hizo, sin la presión de ganar todo lo que juega »



🗣️ « Obviamente él es más consciente que todos de su estado… https://t.co/uMaQJQYlgr pic.twitter.com/4kwPmonOct — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) April 18, 2026

« Je pense qu’il est entré dans cette phase de sa carrière où il peut profiter et récolter les fruits de tout ce qu’il a accompli, sans la pres­sion de devoir gagner tous les matchs qu’il dispute. Évidemment, il est plus conscient que quiconque de sa condi­tion physique, de la façon dont il se sent sur le court, et de la puis­sance de Sinner et d’Alcaraz. Mais c’est Djokovic, et lors d’un match ou de tour­nois qui ne sont pas des Grands Chelems, ses chances de gagner augmentent un peu. Le connais­sant, je suis sûr que la seule chose qui l’intéressera, quel que soit le tournoi, ce sera de relever le défi de battre les numéros 1 et 2 dans le même tournoi. Jusqu’à présent, tout ce qu’il s’est fixé, il l’a accompli, y compris la médaille d’or olym­pique, qui s’est déroulée dans un contexte incroyable et qui était la seule chose qu’il lui restait à remporter. »