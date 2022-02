En larmes au moment d’an­noncer qu’il envi­sa­geait sérieu­se­ment de mettre un terme à sa carrière, Juan Martin Del Potro a retrouvé un peu le sourire au moment d’évo­quer les meilleurs moments de sa carrière. L’Argentin nous replonge dans des grands moments où il a fait vibrer les fans de tennis.

« Il y a d’abord cet US Open 2009, avec les deux derniers matchs contre Nadal et Federer, ces nuits étaient uniques. Ce que nous avons vécu en Croatie avec la Coupe Davis (2016, ndlr) égale­ment. L’une des semaines les plus heureuses que j’ai vécues est celle de Rio (2016), où j’ai remporté la médaille (d’argent, défaite contre Murray en finale, ndlr) après avoir beau­coup souf­fert du poignet. Ces moments, je les mets podium. Peut‐être que ce que je vivrai mardi, sur le plan émotionnel, pourra les surpasser », a déclaré Juan Martin Del Potro qui va affronter son compa­triote Federico Delbonis mardi, après deux ans et demi loin du circuit, pour ce qui sera peut‐être son dernier match.