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Del Potro inquiet pour une star du circuit : « Le corps peut être le pire ennemi d’une carrière, comme cela a été le cas pour moi »

Par
Thomas S
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Juan Martin Del Potro connaît mieux que quiconque l’im­por­tance de rester en bonne santé dans une carrière de haut niveau.

Confronté à d’in­nom­brables absences au cours de la sienne suite à de multiples opéra­tions au genou et au poignet, l’Argentin a été inter­rogé sur la situa­tion de Jack Draper, contraint à l’abandon lors du premier tour à Barcelone après plusieurs mois d’ab­sence à cause d’une bles­sure au niveau du bras.

Et le lauréat de l’US Open 2009, logi­que­ment un peu inquiet, a tenu à donner quelques précieux conseils au Britannique. 

« Le corps peut être le pire ennemi d’une carrière, comme cela a été le cas pour moi. Draper a du talent et il essaie de reprendre confiance en lui, mais le corps doit répondre à des exigences maxi­males chaque semaine. Un entraî­neur de tennis ne suffit pas, il faut un prépa­ra­teur physique, un kiné­si­thé­ra­peute et un soutien mental. »

Publié le samedi 18 avril 2026 à 14:54

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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