Juan Martin Del Potro connaît mieux que quiconque l’im­por­tance de rester en bonne santé dans une carrière de haut niveau.

Confronté à d’in­nom­brables absences au cours de la sienne suite à de multiples opéra­tions au genou et au poignet, l’Argentin a été inter­rogé sur la situa­tion de Jack Draper, contraint à l’abandon lors du premier tour à Barcelone après plusieurs mois d’ab­sence à cause d’une bles­sure au niveau du bras.

Et le lauréat de l’US Open 2009, logi­que­ment un peu inquiet, a tenu à donner quelques précieux conseils au Britannique.

« Le corps peut être le pire ennemi d’une carrière, comme cela a été le cas pour moi. Draper a du talent et il essaie de reprendre confiance en lui, mais le corps doit répondre à des exigences maxi­males chaque semaine. Un entraî­neur de tennis ne suffit pas, il faut un prépa­ra­teur physique, un kiné­si­thé­ra­peute et un soutien mental. »