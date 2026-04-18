Juan Martin Del Potro connaît mieux que quiconque l’importance de rester en bonne santé dans une carrière de haut niveau.
Confronté à d’innombrables absences au cours de la sienne suite à de multiples opérations au genou et au poignet, l’Argentin a été interrogé sur la situation de Jack Draper, contraint à l’abandon lors du premier tour à Barcelone après plusieurs mois d’absence à cause d’une blessure au niveau du bras.
Et le lauréat de l’US Open 2009, logiquement un peu inquiet, a tenu à donner quelques précieux conseils au Britannique.
« Le corps peut être le pire ennemi d’une carrière, comme cela a été le cas pour moi. Draper a du talent et il essaie de reprendre confiance en lui, mais le corps doit répondre à des exigences maximales chaque semaine. Un entraîneur de tennis ne suffit pas, il faut un préparateur physique, un kinésithérapeute et un soutien mental. »
Publié le samedi 18 avril 2026 à 14:54